Diablo 4 tra multiplayer co-op, progressione e difficoltà, il lancio filerà senza problemi

Rod Fergusson di Blizzard ha svelato interessanti dettagli riguardo il supporto multiplayer co-op in Diablo 4, con focus sull progressione e sul livello di difficoltà e di sfida per i giocatori coinvolti in sessioni cooperative.

Diablo 4 utilizza un non meglio precisato sistema dinamico per calibrare l'esperienza nel migliore dei modi: "chi ospita la partita sarà il leader e il gioco ruoterà sulle sue statistiche e progressi, se gli altri giocatori sono allineati non ci sono problemi ma in caso contrario gli ultimi non riceveranno punti esperienza e non andranno avanti nella storia fino a quando non raggiungeranno lo stesso livello dell'host."

Il gioco riesce ad adattare la difficoltà generale in base al livello di esperienza dei giocatori coinvolti, dunque ad esempio un giocatore di livello 5 potrà giocare con un giocatore di livello 30 senza che l'esperienza risulti frustrante. Non è però ancora chiaro come funzioni esattamente lo strumento di scaling e dunque dovremo attendere il lancio del gioco per saperne di più.

A questo proposito, parlando ai microfoni di Eurogamer.net l'Art Director John Mueller e l'Associate Game Director Joe Piepiora hanno dichiarato di essere molto fiduciosi sul debutto di Diablo 4, le recenti fasi Open Beta e Server Slam hanno permesso allo studio di raccogliere molti dati e di ottimizzare l'infrastruttura online e alcuni aspetti del gameplay e del bilanciamento.

La trama di Diablo 4 sarà la più oscura di tutta la serie, afferma Blizzard, e noi non vediamo l'ora di mettere le mani sul nuovo gioco di Diablo.