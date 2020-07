Diablo 4, tra narrazione, open world e multiplayer: tutte le novità in video!

L'attesissimo nuovo capitolo del franchise Blizzard è per molti aspetti ancora un mistero, ma il team di sviluppo ha deciso di approfittare dell'estate per offrire qualche interessante aggiornamento su Diablo IV.

Tramite un ricco aggiornamento pubblicato sulle pagine del proprio portale ufficiale, la software house ha offerto una serie di approfondimenti dedicati a diversi aspetti del gioco. Le tematiche toccate sono alquanto numerose e spaziano tra diversi aspetti del lavoro svolto da Blizzard sul prossimo Diablo. Si spazia in particolare dall'approccio adottato dal team nei confronti della narrazione, che sfrutterà anche una serie di cut-scene, sino alla struttura che assumerà il multiplayer di Diablo IV. Non sono inoltre mancate informazioni inedite sulla natura open-world del gioco, che includerà al suo interno diverse tipologie di missioni secondarie. Particolarmente interessante, inoltre, l'introduzione della meccanica dei campi in Diablo IV.



Un ampio ventaglio di informazioni inedite, che vanno così progressivamente a delineare quella che sarà la natura di Diablo IV. Per riassumere tutte le nuove informazioni, la Redazione di Everyeye ha confezionato un video che racchiude i dettagli salienti condivisi da Blizzard Entertainment. Come di consueto, potete scegliere di visionare il filmato direttamente in apertura a questa news o sul Canale YouTube di Everyeye: in entrambi i casi, vi auguriamo una buona visione!