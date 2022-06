Diablo 4, dal Negromante a durata ed endgame: ecco le ultime novità!

In occasione della finestra comunicativa estiva, gli sviluppatori di casa Activision Blizzard sono tornati a presentare al pubblico il nuovo capitolo principale della serie Diablo.

Dal palco dell'Xbox + Bethesda Showcase, in particolare, la software house ha dato una gradita notizia alla community di appassionati, confermando l'inclusione del Negromante tra le classi di Diablo IV. Presentato con un ricco video gameplay, il nuovo Action RPG è inoltre stato protagonista di ulteriori comunicazioni. Gli autori di Activision Blizzard, ad esempio, non hanno mancato di discutere di quella che sarà la durata complessiva del gioco o dei contenuti che andranno ad arricchire l'endgame di Diablo IV.

Con la finestra di lancio ufficiale confermata per ora per un generico 2023, il momento di testare con mano il gioco si avvicina. In attesa di saperne di più sull'esordio di Diablo IV, la nostra Redazione ha raccolto tutte le ultime novità in un ricco video approfondimento dedicato, con il quale restare aggiornati su tutti i contenuti che troveranno spazio all'interno di questa nuova - e attesissima - avventura videoludica infernale. Come sempre, potete trovare la nostra video anteprima direttamente in apertura a questa news, oltre che sul Canale YouTube di Everyeye: non ci resta che augurarvi una buona visione!