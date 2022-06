Diablo 4, il Negromante non ha più segreti: nuovi trailer e dettagli sulle abilità

In seguito all'annuncio del Negromante in Diablo 4, Blizzard ha deciso di pubblicare un lungo approfondimento sulla quinta ed ultima classe selezionabile nel gioco, l'unica in grado di utilizzare la magia necrotica.

Il Negromante fa uso dell'Essenza, una risorsa che si rigenera automaticamente nel tempo o tramite l'uso delle abilità di base: grazie all'Essenza, questo stregone può eseguire le sue abilità più forti. Anche i cadaveri giocano però un ruolo chiave nell'economia di questo personaggio, poiché le carcasse dei nemici possono essere utilizzate sia per evocare creature che per essere sfruttate come arma. Passando invece all'inventario del Negromante, questo è composto da spade, pugnali, verghe, focus, scudi e falci, tipologia di arma che solo lui può impugnare.

Nello specifico, il sistema di combattimento del Negromante vanta quattro tipologie di approccio: Ossa, Oscurità, Sangue e Armata. Ossa è uno stile di combattimento meno basato sulle evocazioni ed incentrato sull'uso di incantesimi come la Prigione d'Ossa, che crea una barriera protettiva, e altri attacchi che non prevedono l'ausilio di creature. Oscurità è invece un tipo di approccio che prevede l'utilizzo di incantesimi dell'ombra ed è anch'esso uno stile che non si focalizza sulle evocazioni: in questo caso si punta molto sul debuff dei nemici e sull'aumento dei cadaveri in giro per l'arena, così da avere sempre risorse per esplosioni e altri attacchi che coinvolgono le carcasse. Sangue consiste invece nell'assorbimento dell'energia vitale degli avversari, così da non esaurire mai la salute e restare in vita persino nei momenti più complessi, magari avvalendosi anche di incantesimi che lo rendono incorporeo come Nebbia di Sangue.

Armata è invece interamente basato sull'evocazione di creature delle tenebre, le quali possono combattere al fianco del Negromante e aiutarlo in vari modi. A tal proposito, il Libro dei Morti è una meccanica unica grazie alla quale si possono personalizzare le varie evocazioni in tre modi diversi. Potremo quindi disporre di tre varianti per ognuna delle creature per un totale di nove diversi tipi di mostri.

Per saperne di più sul gioco, vi invitiamo a dare un'occhiata al nostro speciale sul Negromante e su tutte le altre novità di Diablo IV annunciate all'Xbox Showcase.