Diablo 4: nerf per un'abilità del Negromante, così forte da mandare in crash il gioco

Dopo la patch che ha reso più semplice ottenere oggetti unici, Blizzard Entertainment ha pubblicato un nuovo hotfix per Diablo 4, il cui intento principale è quello di applicare un nerf ad una particolare abilità della classe del Negromante.

Stando a quanto dichiarato dal team di Blizzard, il nerf è indirizzato all'abilità Lancia di Sangue potenziata, che in combinazione con un aspetto leggendario comprometteva la stabilità della partita del Negromante stesso e di tutti i giocatori collegati alla sessione.

Nelle note della patch per l'hotfix1.0.4, il community manager di Diablo 4 Adam Fletcher ha rivelato i cambiamenti di classe per i Negromanti. In particolare, "Enhanced Blood Lance ora trafigge fino a un massimo di 10 nemici" e "l'Aspect of Hungry Blood ora spara fino a un massimo di 3 Blood Lances per lancio". Come detto, Blood Lance, utilizzato in combinazione con l'aspetto sopra citato, poteva causare il freeze della sessione di gioco.

"Questo è un nerf per Blood Lance, ma Blood Lance si è rivelato così tanto forte per i negromanti che ha mandato in crash il gioco!" ha aggiunto Fletcher. "Questa è una soluzione temporanea mentre il team rielabora il modo in cui funzionerà l'aspetto leggendario, e prevediamo questo cambiamento durante la stagione 1 o poco dopo".

Blizzard ha anche confermato di voler aggiungere più slot nell'inventario di Diablo 4.