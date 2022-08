Diablo 4 non avrà loot box e casse premio, il gioco non sarà pay to win

Parlando del supporto post lancio di Diablo 4, Blizzard ha confermato che il gioco non avrà loot box e casse premio, inoltre non sarà focalizzato sul pay to win, mettendo così a tacere le voci che si sono rincorse nelle ultime settimane.

Diablo 4 includerà un Battle Pass con oggetti estetici e valuta in-game, non ci saranno loot box pay to win e non sarà possibile acquistare potenziamenti che vadano a incidere su statistiche o altri aspetti gestionali e funzionali del gioco. Le microtransazioni riguarderanno dunque solamente oggetti cosmetici e non sarà possibile "potenziarsi" semplicemente pagando.

"Gli oggetti estetici donano ai giocatori tante possibilità di personalizzazione, ma non ci sarà alcun acquisto che possa garantire vantaggi per quanto riguarda il gameplay. Alcuni oggetti estetici possono sembrare molto forti e con una potente aurea ma non vanno in alcun modo ad alterare le statistiche."

Si tratta insomma della stessa strategia messa in atto da Blizzard per Overwatch 2, anche il nuovo Hero Shooter avrà un Battle Pass e un negozio per l'acquisto di oggetti estetici mentre non sarà possibile acquistare potenziamenti di alcun tipo.

Secondo alcuni rumor, la data di uscita di Diablo 4 verrà annunciata ai The Game Awards di dicembre con un nuovo trailer e proprio in questa occasione Activision Blizzard aprirà ufficialmente i preordini del nuovo Diablo in arrivo nel 2023.