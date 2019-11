Diablo 4 non avrà una modalità offline, la data d'uscita non arriverà a breve

Nel corso della giornata di ieri, in occasione della cerimonia inaugurale della BlizzCon 2019, è stato finalmente annunciato Diablo 4 e, nelle ore successive, gli sviluppatori si sono sbottonati sul gioco fornendo numerose informazioni su gameplay e mondo di gioco.

Tra queste troviamo la risposta ad una domanda molto frequente da parte dei giocatori, ovvero l'assenza di una modalità offline. Sembra infatti che il gioco non permetta in alcun modo agli utenti di iniziare una partita senza che si disponga di una connessione ad internet attiva, giustificando tale scelta con la presenza di un mondo condiviso nel quale si possono incontrare altri giocatori e decidere di commerciare, scontrarsi o collaborare in uno degli eventi pubblici o dungeon presenti nelle cinque regioni. Insomma, l'approccio in stile MMO di Diablo 4 lo renderà un gioco "always online".

Pare inoltre che la data d'uscita del titolo Blizzard non arriverà a breve ed è quindi molto probabile che l'arrivo del gioco sugli scaffali avvenga dopo l'uscita di PlayStation 5 e Xbox Scarlett, piattaforme sulle quali potrebbe essere disponibile al lancio.

Vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate un'anteprima di Diablo 4 a cura di Tommaso Todd Montagnoli, che sta seguendo sul posto la BlizzCon 2019.