Diablo 4 non delude nessuno: la video analisi della Beta su PS5, Xbox Series X|S e PC

Non sono certamente state ore tranquille quelle che hanno seguito l'apertura dell'Open Beta di Diablo 4, ma per fortuna i problemi di accesso stanno man mano diminuendo e realtà come ElAnalistaDeBits hanno avuto modo di realizzare le prime disamine tecniche che, ve lo diciamo fin da subito, appaiono piuttosto incoraggianti.

La Video Analisi che potete visualizzare in apertura di notizia mette in evidenza una situazione di sostanziale parità tra le due console più potenti sul mercato, che offrono delle immagini tranquillamente comparabili. Su PlayStation 5 e Xbox Series X|S Diablo 4 gira alla risoluzione 4K e a 60fps con Temporal Reconstruction, presentando un'immagine pulita e un framerate sempre costante. Si difende più che bene anche su Xbox Series S, dove invece punta ad una risoluzione di 1440p, sempre con Temporal Reconstruction, mantenendo il medesimo obiettivo di framerate. Il PC, dal canto suo, è in grado di restituire una qualità visiva e delle prestazioni superiori, come il 4K nativo e il framerate sbloccato, ma abbisogna chiaramente di componenti all'altezza sotto la scocca.

Le tre console si comportano in maniera identica nei caricamenti: tutte e tre, nel test eseguito da ElAnalistaDeBits, impiegano 5,5 secondi per entrare in partita, né un centesimo in più, né uno in meno. Il PC dello youtuber impiega invece 5,34 secondi, un vantaggio impercettibile all'atto pratico.

Se il buongiorno si vede dal mattino, allora possiamo stare sereni. Blizzard Entertainment continuerà senz'altro ad ottimizzare il codice del gioco, anche tenendo conto del feedback dei partecipanti alla Beta, in modo da risolvere anche le pur presenti imperfezioni in vista del lancio fissato per il 6 giugno 2023.