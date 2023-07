Diablo 4: 'non faremo mai più una patch come questa', dice Blizzard dopo le critiche

Dopo essere stato ottimamente accolto al lancio, Diablo 4 è finito vittima di review bombing dopo l'aggiornamento 1.1.0 che ha fatto andare su tutte le furie i giocatori, soprattutto a causa di un ribilanciamento di alcune build che non ha convinto affatto.

Blizzard ha offerto una risposta diretta alle critiche della fanbase sul suo controverso aggiornamento. Durante il più recente appuntamento con il livestream "Campfire", il director del gioco Joe Shely, insieme all'associate director Joseph Piepiora e il community manager Adam Fletcher hanno discusso delle recenti modifiche apportate con la patch che hanno causato una spaccatura nella community in vista della prima stagione di Diablo 4, ora disponibile con nuove skin e meccaniche.

Fletcher apre il discorso con un'ammissione: "Per cominciare, vogliamo riconoscere il feedback di tutti in merito alla riduzione del potere del giocatore. Sappiamo che non va bene, sappiamo che non è divertente, ed è qualcosa che noi stessi riconosciamo; non è la migliore esperienza di gioco per tutti. Non abbiamo intenzione di fare mai più una patch come questa".

"Sappiamo che ridurre la potenza del giocatore non è mai un'esperienza positiva", aggiunge Piepiora, parlando prima delle modifiche ai tempi dei cooldown. L'associate director come troppo CDR possa creare infiniti cicli di feedback che rendono impraticabili altre build più deboli, ma ammette: "Sappiamo che far 'esplodere' i contenuti con queste cose è davvero divertente".

Per quanto riguarda il quantitativo ridotto di XP guadagnati, Blizzard ha dichiarato che il suo intento era quello di spingere i giocatori a intraprendere le difficoltà superiori, mentre diversi utenti "hanno pensato che volessimo semplicemente rendere il gioco più lungo, ma non è così".

Una delle build più colpite dalla patch è quella dello Stregone, ma sembra che Blizzard abbia intenzione di tornare indietro sui propri passi: "Abbiamo già detto che Diablo 4 è un gioco basato sulla scelta, e questo rimane il nostro obiettivo", afferma Piepiora, "ma non sempre ci riusciamo". Il team ha ascoltato il feedback e sta lavorando per rendere la build più efficace.

La compagnia ha dichiarato che, con le prossime patch, diffonderà i cambiamenti in arrivo in anticipo, così da non "sorprendere" i giocatori con modifiche poco gradite. Sulle nostre pagine potete scoprire come accedere a tutti i contenuti della Stagione 1 di Diablo 4.