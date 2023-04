Diablo 4 non è pensato per essere giocato per sempre: ci sarà un super boss finale

Sull'onda dell'annuncio di una nuova fase Beta di Diablo 4, Blizzard Entertainment torna a svelarci nuove informazioni sull'hack 'n' slash man mano che ci avviciniamo al momento del debutto.

La serie di Diablo ha sempre offerto una smisurata quantità di contenuti endgame con cui intrattenersi anche al termine della campagna. È la stessa Blizzard, tuttavia, a specificare che la progressione di Diablo 4 avrà una vera e propria fine.

"[Diablo 4] non è pensato per essere giocato per sempre", ha detto l'associate game designer Joe Piepioa a Gamesradar. "Quindi ci sono creature che continuerete a combattere a difficoltà sempre più alte [oltre il livello 100], ma questo è un contenuto che affronterete per vedere quanto lontano potete portare la build, e non per cercare di raggiungere una serie infinita di ricompense col passare del tempo".

A quanto pare ci sarà un punto non specificato oltre il livello 100 in cui "avrete ottenuto la massima potenza dell'equipaggiamento, e a quel punto potete fare il respec del personaggio finché non sentirete di averlo massimizzato".

E non sarà prima di questo momento che, secondo Blizzard, potrete affrontare un misterioso boss che rappresenterà di fatto la fine, il pinnacolo di Diablo 4. Uno scontro che - avverte Piepiora - richiederà numerosi tentativi prima di essere portato a termine: "Al livello 100, abbiamo un incontro con il boss finale con cui vogliamo che i giocatori si impegnino e che è stato bilanciato in modo che sia straordinariamente, straordinariamente impegnativo. I giocatori che raggiungono il livello 100 vivranno un momento estremamente difficile in questo incontro con il boss. E l'aspettativa è che prendiate la vostra classe, capiate la build, massimizziate tutto ciò che è possibile e abbiate imparato davvero bene a giocare durante i combattimenti. E questo sarà il modo in cui potrete forse abbatterlo". Questo particolare boss, che rimane senza nome per il momento, non è concepito da Blizzard per fornire un bottino sostanzioso (pur offrendo degli oggetti a fine scontro): si tratta di dare ai giocatori il massimo senso di realizzazione.

In attesa dell'esordio in programma il 6 giugno su PC, PlayStation e Xbox vi rimandiamo alla nostra Anteprima di Diablo 4.