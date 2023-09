Diablo 4 non piace più su Twitch? Perde spettatori ogni giorno

Partito alla grande a giugno su Twitch, gli spettatori di Diablo 4 sulla piattaforma viola sono invece in questi giorni in netto calo: il numero di spettatori è sempre più basso e le ultime novità come il lancio della Stagione 1 non hanno aiutato a far crescere i numeri.

Nelle scorse settimane non sono mancate polemiche su Diablo 4 relative ad alcune modifiche apportate da Blizzard e legate al bilanciamento del gioco, inoltre da tempo i giocatori lamentano una certa mancanza di nuovi contenuti.

Il 9 settembre, Diablo 4 aveva 2.700 spettatori su Twitch ma spesso si scende sotta quota 1.000, un calo drastico rispetto ai 278.000 spettatori del 20 luglio, registrati in occasione del debutto di Season of the Malignant.

Gli spettatori medi giornalieri sono circa 1.400 rispetto ai 114.000 di luglio e agosto, una situazione che all'apparenza non sembra essere troppo positiva. Ma c'è da dire che un calo è sicuramente fisiologico, considerando anche l'uscita di altri giochi di rilievo (pensiamo a Starfield o Baldur's Gate 3) che hanno monopolizzato Twitch ad agosto e settembre. La situazione potrebbe sicuramente migliorare con l'arrivo di nuovi contenuti nei prossimi mesi.

Il numero dei giocatori di Diablo 4 ha superato quota 12 milioni a fine agosto, dunque non si tratta certamente di numeri negativi, anzi.