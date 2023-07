Diablo 4: non servirà raggiungere il livello 100 per completare il Battle Pass

Non trascorrete molte ore sui server di Diablo 4 e pensate sia impossibile completare il pass della Stagione degli Abietti? Sappiate allora che non avete nulla da temere, visto che tutte le ricompense stagionali potranno essere facilmente ottenute da qualsiasi giocatore.

Nel corso di un'intervista ai microfoni di Forbes, il Game Director Joe Shely ha voluto rassicurare gli utenti preoccupati dal grinding per il raggiungimento del livello massimo del pass:

"Vogliamo fare in modo che gli utenti giochino con i loro ritmi senza perdere la possibilità di completare il pass."

In sostanza, non dovremo trascorrere nel gioco un quantitativo di ore spropositato e non sarà nemmeno necessario raggiungere il livello massimo con il personaggio stagionale. Stando alle parole degli sviluppatori, sarà sufficiente completare le sfide che verranno proposte nel corso delle dodici settimane per accumulare il favore necessario ad ottenere tutte le ricompense.

