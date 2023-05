Diablo 4 non è ancora uscito ma è già una scheggia con DLSS 3: l'Open Beta alla prova

L'Open Beta di maggio di Diablo 4 è ufficialmente iniziata e i giornalisti di WCCFTech colgono l'occasione per testare i benefici prestazionali promessi dal DLSS 3 su PC equipaggiati con una scheda grafica della famiglia GeForce RTX Serie 40.

I test condotti da WCCFTech ribadiscono, semmai ve ne fosse ancora bisogno, la bontà della tecnologia di frame generation adottata da NVIDIA per sfruttare appieno l'architettura hardware delle GPU GeForce più moderne.

Una volta attivato il DLSS 3, gli esploratori delle regioni di Sanctuarium di Diablo 4 possono ottenere un vantaggio prestazionale quantificabile in circa 45fps su PC equipaggiati con una GPU GeForce RTX 4090. L'aumento nella frequenza di aggiornamento delle immagini a schermo risulta essere di quasi il 50%, a tutto vantaggio della fluidità percepita e delle prestazioni ingame ottenute nelle fasi più concitate delle battaglie.

Un risultato davvero incoraggiante, se pensiamo che Blizzard ha ancora qualche settimana di tempo per ottimizzare ulteriormente le performance di Diablo 4 (in DLSS 3 e non solo) prima dell'apertura ufficiale dei server, prevista per il 6 giugno su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Qualora foste interessati, qui trovate la nostra recensione di NVIDIA GeForce RTX 4090 e la potenza del DLSS 3.