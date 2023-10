Diablo 4, ancora novità: arriva il reset del Tabellone dell'Eccellenza con la patch 1.2.1

Oltre ad aver assicurato ai fan che la Stagione 2 di Diablo 4 sarà molto più divertente rispetto alla precedente, Blizzard Entertainment continua a lavorare ad ulteriori contenuti ed aggiornamenti per l'ultimo Diablo, preparandosi ad introdurre gradite novità con la Patch 1.2.1.

Nel corso del Campfire Chat di ottobre 2023, i ragazzi di Blizzard hanno rivelato alcuni dettagli sul futuro aggiornamento che, stando alle loro stime, dovrebbe essere disponibile verso la fine del mese. Tra le novità più importanti, la Patch 1.2.1 consentirà agli utenti di resettare il Tabellone dell'Eccellenza, feature chiesta dalla community già da diverso tempo. Con il reset del Tabellone, infatti, i giocatori potranno riassegnare in maniera più agevole i punti abilità del proprio personaggio, in modo così da sperimentare più velocemente nuove tipologie di build e combinazioni così da trovare quelle ideali ad ogni tipo di sfida.

Tra le altre novità previste dal futuro update c'è anche l'inclusione di manichini specifici per l'addestramento, situati in una cella Kyovashad: qui sarà possibile testare le nuove build assemblate per il proprio personaggio, con la possibilità inoltre di modificare a piacimento le statistiche dei pupazzi così da similare sfide sempre più impegnative.

Il prossimo appuntamento con l'apprezzato Action/RPG è in ogni caso fissato per il prossimo 17 ottobre, data in cui arriverà la patch 1.2.0 di Diablo 4 assieme a tutte le novità relative alla Stagione 2.