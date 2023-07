Diablo 4: le novità della Stagione degli Abietti riassunte in video da Blizzard

Dopo essersi premurati di lanciare la Patch 1.1.0b di Diablo 4, Blizzard Entertainment pubblica un video diario che riassume le novità e le sorprese più importanti della Stagione degli Abietti, la fase ingame che attraverserà l'intero mondo post-apocalittico di Sanctuarium da qui ai prossimi mesi.

Al netto delle critiche per i nerf a endgame e classi della Stagione 1 di Diablo 4, l'ingresso degli Abietti nell'universo ARPG di Blizzard offre alla casa di Irvine il pretesto perfetto per erigere una nuova impalcatura ludica, narrativa e contenutistica partendo dalle già solide fondamenta della campagna originaria e della relativa esperienza free roaming.

Il substrato narrativo della Stagione degli Abietti si alimenta dell'orrore e della sopraffazione arrecati dal tumulto infettivo che corrompe Sanctuarium: starà ai giocatori, quindi, fronteggiare questa nuova schiera di mostri privi di senno per respingerli e, al contempo, imbrigliarne il potere per acquisire nuove abilità.

Chi accompagnerà l'ex sacerdote della Cattedrale della Luce Cormond in questo pericoloso percorso stagionale potrà imbrigliare i Cuori Abietti e, con essi, padroneggiare i 30 nuovi Poteri Abietti per scatenarne la forza distruttrice sulle legioni di mostri guidate da Varshan il Consumato, il nuovo boss che attenderà gli eroi nelle Gallerie Abiette.

Come rimarcato dalle note della Patch 1.1.0a di Diablo 4, la Stagione 1 potra in dote anche 6 oggetti unici da scoprire e 7 nuovi aspetti leggendari da ottenere partecipando alle attività del Percorso Stagionale. Per un ulteriore approfondimento, qui trovate il nostro speciale sui nuovi Aspetti Leggendari di Diablo 4, come sbloccarli e cosa fanno.