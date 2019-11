Diablo 4: nuovi chiarimenti da Blizzard su Casa d'Aste e visuale in terza persona

In occasione dei panel organizzati con la stampa di settore e gli appassionati accorsi ad Anaheim per assistere alla BlizzCon 2019, gli autori di Diablo 4 hanno affrontato due importanti questioni legate alla Casa d'Aste e alla visuale in terza persona, due funzioni suggerite dai rumor delle scorse settimane.

Dalle colonne di Polygon, gli sviluppatori di Blizzard Allen Adham, John Mueller e Luis Barriga hanno voluto smentire categoricamente le indiscrezioni pre-BlizzCon dichiarando che in Diablo 4 non ci sarà più nessuna Casa d'Aste: i giocatori potranno comunque scambiarsi oggetti, elementi di equipaggiamento, consumabili e personalizzazioni in apposite aree allestite all'interno dei Villaggi.

Quanto alle voci di corridoio sull'utilizzo dell'inquadratura in terza persona per dare forma al nuovo capitolo di Diablo, l'artista principale Matt McDaid ha dichiarato a VG247.com che "in sede di sviluppo di Diablo 4 abbiamo provato varie opzioni legate alla fotocamera, ma quando tornavamo alla visuale isometrica ci sentivamo di avere tra le mani un gioco che era Diablo in tutto e per tutto. Nel gioco ci saranno momenti in cui ti avventurerai nelle città e non ci saranno combattimenti, lì la telecamera sarà più vicina, ma ci saranno anche dei frangenti ingame dove la telecamera si sposterà più in alto per abbracciare una porzione più ampia della mappa, come nel caso dei combattimenti contro dei boss".

La data di uscita di Diablo 4 non è stata ancora annunciata e, presumibilmente, non lo sarà ancora per molto tempo, come hanno precisato gli stessi vertici di Blizzard durante la kermesse di Anaheim. Anche per questo, e per l'indicazione sull'assenza di caricamenti tra un livello e l'altro, c'è chi ritiene probabile un lancio di Diablo 4 solo su PC, PS5 e Xbox Scarlett. In ogni caso, su queste pagine trovate la nostra prova di Diablo 4 dalla BlizzCon 2019.