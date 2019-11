Diablo 4: nuove informazioni e immagini su Barbaro, Druido e Incantatrice

Quanto all' Incantatrice , i tweet di Blizzard ce la descrivono come una maestra nel padroneggiare gli elementi : nel suo ricco campionario di stregonerie troveremo delle punte di ghiaccio su cui impalare i nemici, delle piogge di meteore fiammeggianti e delle tempeste di fulmini. Il Druido di Diablo 4 , dal canto suo, potrà fare appello alle sue capacità di mutaforma per trasformarsi in un possente orso o in un lupo mannaro : il suo legame con la natura gli permetterà di attingere al potere anchestrale del vento, della terra e della tempesta, variando il proprio stile di combattimento in maniera dinamica.

The Druid is a savage shapeshifter, fluidly transforming between the forms of a towering bear or a vicious werewolf to fight alongside the creatures of the wild. He also commands the power of earth, wind, and storm, unleashing nature’s wrath to devastating effect.#Diablo4 pic.twitter.com/sqlDyVtayr — Diablo (@Diablo) November 21, 2019

The Sorceress shapes the elements into whatever form is necessary to ensure victory, from hurling bolts of lightning, impaling her foes upon jagged spikes of ice, and raining flaming meteors down from the sky. #Diablo4 pic.twitter.com/rS9cR4l8Pz — Diablo (@Diablo) November 20, 2019