Diablo 4: nuovo rumor parla di classi, combat system e uscita su PS5 e Scarlett

Nel corso delle ultime ore è apparso su Reddit un lunghissimo post contenente i possibili dettagli su Diablo 4, nuovo titolo della celebre serie Blizzard che proverà a risollevarne le sorti dopo un terzo capitolo piuttosto chiacchierato.

Stando a quando dichiarato nel post, il gioco è un vero e proprio reboot per la serie nonostante sia presente il numero nel titolo. Sembra quindi che Diablo 4 sia un po' come il recente God of War, che rielabora molti elementi della serie portando ad un livello più alto.

Ecco di seguito un elenco di dettagli sul gioco:

Il gioco sarà un Action RPG con una forte componente MMO e visuale isometrica

Nessun tempo di caricamento ad eccezione di quello iniziale, che servirà ad effettuare il login

Diablo 4 sarà mosso da un nuovo motore, pensato appositamente per le nuove meccaniche di gameplay

Lo sviluppo ha come principale riferimento le console sin dal principio (PS5 e Scarlett)

Il comparto artistico è stato definito "dark", al punto da ricordare sotto più punti di vista quanto visto in titoli come Bloodborne e Dark Souls

Gli aspetti più apprezzati di Reaper of Souls come il Cubo Kunai, le Stagioni e i Portali saranno ripresi

Blizzard ha imparato dagli errori commessi con Diablo 3, sfruttando l'esperienza acquisita per migliorare le nuove meccaniche di gioco

Il comparto sonoro sarà più simile a quello di Diablo 2 che a quello del terzo capitolo

Inizialmente Blizzard voleva sviluppare un remake di Diablo 2, ma ha poi deciso di passare ad un capitolo completamente nuovo con lo stesso gioco come punto di riferimento

La demo mostrata a porte chiuse dura circa mezz'ora ed è probabilmente la stessa che verrà mostrata al prossimo Blizzcon

Le uniche classi mostrate sono il Barbaro e il Druido, giocato solo per una manciata di minuti

Sanctuary sarà molto più grande rispetto a prima ed è pensata per contenere un gran numero di giocatori, in stile MMO

I server supporteranno circa 100 giocatori contemporaneamente

Tristram è l'unico hub di gioco mostrato, ma ce ne saranno anche altri

I giocatori potranno commerciare tra loro, scambiandosi armi e materiali. Sembra però che le armi più rare non possano essere vendute o acquistate (questo elemento non è definitivo)

Il Barbaro avrà alcune delle sue mosse caratteristiche come il Ciclone, che gli permetterà di girare velocemente e colpire gli avversari in ogni direzione. Il Druido può invece trasformarsi in animali come il lupo o l'orso e continuare ad attaccare senza interruzione nel passaggio da una forma all'altra

È presente un sistema di combo che permette di concatenare alcuni attacchi e infliggere danni maggiori ai nemici

Le classi iniziali dovrebbero essere Barbaro, Druido, Paladino, Stregone e Amazzone. Nel corso del tempo verranno pubblicate anche delle classi aggiuntive. Inizialmente il team era indeciso se inserire il Druido o il Negromante, già presente in Diablo 3

Il crafting avrà un ruolo fondamentale in Diablo 4

L'albero delle abilità non è stato mostrato, ma pare che Blizzard voglia ispirarsi a quanto visto in giochi come Grim Dawn e Path of Exile

Le statistiche del personaggio non aumenteranno in maniera automatica e starà al giocatore decidere come svilupparle

Non vi è conferma della presenza del PvP, ma gli sviluppatori sembrano intenzionati ad inserirlo. Visti i precedenti, non vogliono però dare false speranze ai giocatori

Il gioco dovrebbe essere un Game as a Service e tutti i contenuti futuri saranno gratuiti. Non si escludono però possibili espansioni a pagamento, ma tutto dipenderà dal successo del gioco e verrà deciso in un secondo momento

La data d'uscita non è ancora stata decisa, ma il gioco dovrebbe arrivare a cavallo tra il 2020 e il 2021 su PC, Xbox Scarlett e PlayStation 5

Tutte queste informazioni, molto interessanti, vanno comunque prese con le pinze, dal momento che potrebbe trattarsi dell'ennesimo fake creato ad arte. Non ci resta quindi altro da fare che attendere una conferma da parte di Blizzard, che potrebbe arrivare proprio al prossimo Blizzcon.

Secondo alcune voci di corridoio, pare inoltre che Blizzard sia al lavoro su Overwatch 2, che potrebbe essere questa volta un'esperienza volta al PvE.