Diablo 4: il nuovo video diario illustra le dinamiche open world di Sanctuary

Dopo aver discusso del gameplay di Diablo 4, gli sviluppatori di Blizzard Entertainment approfittano della vetrina mediatica concessagli da Game Informer per confezionare un nuovo video che approfondisce gli elementi open world della mappa di Sanctuary.

Accompagnato dalle parole del Game Director Luis Barriga e del direttore artistico John Mueller, il nuovo filmato illustra la visione della compagnia e le tappe principali del lungo processo di sviluppo compiuto per dare forma all'ambientazione di Diablo 4. Adottando una struttura non lineare da MMORPG per erigere un'impalcatura ludica basata sulle attività da svolgere nel mondo aperto di Sanctuary, Blizzard promette così di esaudire i sogni degli appassionati con una narrazione matura, un setting estremamente oscuro e un impianto di gameplay capace di evolversi con il passare delle ore di gioco, merito di un endgame legato a doppio filo alle missioni free roaming e alle battaglie contro spaventosi Boss.

E voi, quali aspettative nutrite per questo progetto? La data di uscita del kolossal ruolistico di Blizzard su PC, PS4, Xbox One e, forse, PS5 e Xbox Scarlett deve essere ancora annunciata ma, a giudicare dalle parole pronunciate dagli autori statunitensi nel corso della recente BlizzCon 2019 di Anaheim, bisognerà attendere ancora a lungo prima di assistere alla commercializzazione del titolo. Nel frattempo, vi lasciamo all'ultimo video diario di Blizzard, non prima però di ricordarvi che su queste pagine trovate le nostre considerazioni sulla prova di Diablo 4 dalla BlizzCon 2019 e queste splendide immagini su creature e ambientazioni dark di Sanctuary.