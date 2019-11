Diablo 4: nuovo video gameplay con protagonista il Barbaro

Game Informer USA ha pubblicato un nuovo video gameplay di Diablo 4 incentrato sul Barbaro, una delle classi del nuovo gioco Blizzard insieme al Druido e all'Incantatrice, come annunciato nel corso della BlizzCon 2019.

Il video permette di dare un primo sguardo alle abilità e alla caratteristiche dei personaggi di classe Barbaro, specializzati nell'utilizzo della forza bruta per eliminare i nemici o distruggere parti dello scenario e sbloccare così zone altrimenti inaccessibili. Nelle ore successive alla presentazione, Blizzard ha chiarito diversi aspetti legati al gioco, come la Casa d'Aste e la conferma della visuale in terza persona, oltre ad aver svelato il funzionamento del Loot System e delle Rune.

Quando esce Diablo 4?

Al momento Blizzard non ha ancora annunciato la data di uscita di Diablo 4, limitandosi a dichiarare che "il gioco non uscirà troppo presto, neanche per i nostri standard", battuta legata al fatto che tra l'uscita di Diablo 2 e Diablo 3 sono passati oltre dieci anni. L'ipotesi più probabile secondo alcune speculazioni è che Diablo IV possa uscire alla fine del 2020 su PS4, Xbox One e PC e in contemporanea al lancio di PlayStation 5 e Xbox Scarlett, classificandosi quindi come progetto Next-Gen con supporto Cross-Play su tutte le piattaforme.