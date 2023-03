Diablo 4, attenzione ai leak: trapelano in rete 36 minuti di video gameplay

Mentre cresce l'attesa per l'Open Beta di Diablo 4 disponibile in preload, un redditor ha condiviso in rete ben 36 minuti di video gameplay dell'attesissimo action GDR di Blizzard ormai prossimo ad accogliere i partecipanti alla fase di testing a porte aperte.

Il filmato condiviso dall'utente di Reddit sembrerebbe provenire da una build non recente, a giudicare dai numerosi elementi incompiuti tra grafica, modelli poligonali, texture e porzioni di mappa. Nel 'rimbalzare' sui social questo leak, i ragazzi di Insider-Gaming avvertono tutti coloro che desiderano ammirare il trailer di ridurne il volume.

Ad ogni modo, l'esplorazione di Sanctuarium partirà ufficialmente nella giornata di domani, venerdì 17 marzo, con l'accesso anticipato alla Beta di Diablo 4 garantito agli acquirenti in preordine. La fase di Open Beta avrà invece inizio il 24 marzo e si concluderà il 26 dello stesso mese: l'accesso a questa fase di test sarà aperto a tutti coloro che desiderano provare in anteprima il kolossal ARPG di Blizzard in uscita il 6 giugno su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

Per un ulteriore approfondimento, qui trovate il nostro speciale su Diablo 4 e le impressioni positive sul combat system.