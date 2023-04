Diablo 4, occhio al PvP: sarà letale in modalità Hardcore, spiega Blizzard

D'accordo, sappiamo già che Diablo 4 non è pensato per essere giocato per sempre, ma leggendo le ultime dichiarazioni di Adam Fletcher sembra quasi che Blizzard voglia fare leva sulla modalità Hardcore per trasformare l'attesissimo action GDR in un'esperienza davvero 'letale'.

Scambiando quattro chiacchiere con i tanti appassionati che non vedono l'ora di esplorare Sanctuarium in compagnia del proprio eroe, il Global Community Development Director di Blizzard Entertainment fornisce delle importanti precisazioni sul 'livello di spietatezza' che ci attende nella modalità Hardcore di Diablo 4.

L'esponente della casa di Irvine ci ricorda che ogni attività svolta in modalità Hardcore prevede il Permadeath, ovvero la morte permanente del proprio alter-ego. Lo stesso Fletcher rimarca il concetto specificando che il Permadeath sarà attivo anche nelle battaglie PvP combattute contro gli altri visitatori in multiplayer della dimensione a tinte oscure di Sanctuarium.

Chi non vorrà correre questo pericolo mortale (in tutti i sensi!) avrà comunque l'opportunità di non cimentarsi affatto nelle sfide PvP in modalità Hardcore; a sottolinearlo è ancora una volta Fletcher spiegando che i giocatori potranno evitare i Campi dell'Odio e proseguire la propria esperienza limitandosi a falciare le schiere di demoni e mostri che infestano Sanctuarium.

Il lancio di Diablo 4 è previsto per il 6 giugno su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X|S: qui trovate tutte le indicazioni per partecipare alla Beta di Diablo 4 a maggio.