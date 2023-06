Diablo 4 offline: un attacco DDoS mette fuori gioco l'ARPG in Nord America

Nella giornata di domenica 25 giugno, il kolossal action ruolistico di Blizzard ha subito un attacco hacker che ha spinto la casa di Irvine a 'mettere in quarantena' i server di Diablo 4 nel Nord America, con problemi di accesso per gli esploratori di Sanctuarium in Canada, Nord America e Messico.

A renderlo noto sono gli stessi curatori dei profili social del Supporto Ufficiale di Blizzard Entertainment nel Nord America, pubblicando una serie di messaggi per informarci dei problemi che stanno interessando i server oltreoceano di Diablo 4.

Il primo segnale di un possibile attacco DDoS su vasta scala lo si è avuto già in mattinata con un tweet in cui il Supporto Ufficiale di Blizzard in Nord America ha spiegato che "stiamo indagando sui problemi di accesso che interessano Diablo 4 e stiamo lavorando per risolversi il prima possibile. I giocatori potrebbero incontrare delle code per il login mentre lavoriamo al problema".

La situazione è però precipitata nel pomeriggio, con il team social di Blizzard che conferma l'attacco hacker e spiega che "stiamo continuando a monitorare attivamente un attacco DDoS in corso che sta influenzando la latenza e la connessione ai nostri server da parte dei giocatori. Stiamo anche indagando sui disservizi legati al nostro sistema di autenticazione per l'accesso ai server, un problema che potrebbe comportare dei tentativi di accesso non riusciti o lenti".

Nel momento in cui scriviamo, i problemi segnalati dal Supporto Ufficiale di Blizzard sembrano riguardare solo i server americani, ma a giudicare da quanto sostenuto dalla stessa casa di Irvine la situazione è ancora in divenire e potrebbe riservare delle 'sorprese sgradite' anche ai giocatori di Diablo 4 in Europa e nel resto del mondo. Nel frattempo, vi ricordiamo che su queste pagine trovate un nostro approfondimento su come verificare se i server di Diablo 4 sono offline o funzionano.