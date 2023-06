Diablo 4 è offline? Come verificare lo stato dei server

In maniera quasi inaspettata, il lancio dell'Early Access di Diablo 4 è filato liscio come l'olio con solo qualche eccezione per via del fastidioso errore 315306 su PC, PS4 e PS5. In ogni caso, non si esclude la possibilità che nei prossimi giorni possano esserci problemi ai server e, pertanto, vi spieghiamo come verificare il loro stato.

A differenza di altre note produzioni online, Diablo 4 non vanta un sito dedicato esclusivamente all'andamento dei server con il classico semaforo che segnala periodi di inattività, problematiche temporanee o altro. In compenso, però, è possibile visitare la pagina ufficiale del supporto, in lingua italiana, dove gli sviluppatori sono soliti segnalare con un messaggio fissato nella parte alta dello schermo gli eventuali problemi tecnici che stanno affliggendo l'action RPG.

Poiché la pagina dell'assistenza potrebbe non fornire aggiornamenti in tempo reale sullo stato dei server o sui periodi di inattività degli stessi, il metodo migliore per verificare se vi sono problematiche in corso è quello di fare una capatina sul profilo Twitter di Diablo 4: qui è molto più probabile che gli sviluppatori pubblichino qualcosa negli istanti immediatamente successivi alla comparsa di un errore o di un problema tecnico, magari aggiungendo dettagli su come risolvere o sui tempi d'attesa stimati per l'arrivo di un fix.

Il terzo ed ultimo sistema per verificare se è in corso un qualche tipo di problema ai servizi online di Diablo 4 consiste nel visitare la pagina di Downdetector dedicata proprio al gioco Blizzard Entertainment. Se sono in tanti a non avere accesso al gioco, state sicuri che sul portale aumenteranno a dismisura le segnalazioni e potrete quindi escludere che si tratti di un problema legato alla vostra connessione o ai dispositivi che state utilizzando per giocare.

In attesa di scoprire se i server sopravviveranno anche al day one, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate anche la guida su come sbloccare e personalizzare la cavalcatura in Diablo 4.