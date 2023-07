Diablo 4 è offline? No, ma ci sono problemi per il lancio della Stagione 1

Questa sera è stata ufficialmente lanciata la Stagione degli Abietti di Diablo 4, la quale ha incuriosito gli utenti al punto da mandare quasi al tappeto i server dell'action RPG firmato Blizzard Entertainment.

Fortunatamente il gioco non è mai andato del tutto offline e soprattutto in America sono stati riscontrati pochissimi problemi. In Europa, invece, la situazione è andata in modo leggermente diverso e sin dai primi istanti dalla pubblicazione dei nuovi contenuti è stato difficile per i videogiocatori riuscire a creare un personaggio nel Regno Stagionale e dare il via alla partita.

Mentre vi stiamo scrivendo, sono in tanti che riescono a giocare senza particolari intoppi ma la schermata principale del gioco segnala che potrebbero esserci disconnessioni e problemi all'accesso proprio a causa dei tanti utenti connessi contemporaneamente. In ogni caso è probabile che gli sviluppatori siano sul punto di risolvere in via definitiva queste problematiche e già nel corso della notte potrebbe essere possibile avviare il gioco ed eseguire il login in maniera fluida.

