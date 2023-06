Diablo 4 offline, spuntano gli errori 300008 e 300202: Blizzard indaga

L'attesissimo debutto del nuovo capitolo della serie Blizzard aveva generato alcune preoccupazioni nella community, che tuttavia era stata rassicurata dagli sviluppatori sul fatto che i server di Diablo IV avrebbero retto all'impatto del lancio.

Nonostante le garanzie offerte dal team, tuttavia, non mancano le segnalazioni di problemi tecnici da parte degli avventurieri in viaggio a Sanctuarium. In particolare, nel momento in cui scriviamo, si rincorrono in rete report su due problematiche, identificate con i codici errore 300008 e 300202. Nello specifico, i giocatori di Diablo IV interessati dall'inconveniente riferiscono l'impossibilità di accedere ai server di gioco. In alcuni casi, gli avventurieri segnalano inoltre schermate di caricamento interminabili, che impediscono di fatto l'ingresso in partita.

Con il moltiplicarsi delle segnalazioni, il team di supporto di Blizzard ha confermato di star indagando sulle ragioni del malfunzionamento. Con il Tweet che trovate in calce, in particolare, l'assistenza della software house ha comunicato di star cercando di risolvere il problema legato al processo di autenticazione di Diablo IV, che sta causando il fallimento nei tentativi di login di parte della community.



In attesa di ulteriori aggiornamenti da parte di Activision Blizzard, ricordiamo che è di recente giunta la conferma ufficiale che Diablo 4 avrà due grandi espansioni.