Diablo 4, l'Open Beta si avvicina: ecco i requisiti minimi e raccomandati su PC

Nel mentre continuiamo ad avvicinarci alla Open Beta del 24 marzo, Blizzard Entertainment ha svelato i requisiti minimi e raccomandati della versione PC di questa attesa versione di prova dell'infernale hack 'n' slash.

Come riferito sulle pagine ufficiali di Blizzard, per giocare alla Open Beta di Diablo 4 gli utenti PC avranno bisogno almeno di una CPU Intel i5-2500K, 8 GB di RAM e una GPU NVIDIA GeForce GTX660 o in alternativa di una AMD Radeon R9 280. Per giocare a 1080p ad impostazioni medie a 60 fps, Blizzard consiglia di utilizzare una CPU Intel Core i5-4670K e16 GB di RAM, affiancati da una GPU NVIDIA GeForce GTX970 o una AMD Radeon RX 370. In calce alla notizia potete dare uno sguardo completo ai requisiti dell'edizione PC della Open Beta.

Come potete notare, non ci sono ancora indicazioni per quanto riguarda la risoluzione 4K. Probabilmente, trattandosi di una versione di prova, il team non è ancora pronto a diffondere dettagli utili, ma con tutta probabilità ne sapremo di più in prossimità del lancio definitivo. Sulle nostre pagine trovate intanto tutte le informazioni sulla Open Beta di Diablo 4.

Nell'attesa della sua pubblicazione fissata al 6 giugno su PC, PS5 e Xbox Series X|S, vi rimandiamo alla nostra Anteprima di Diablo 4 per ulteriori approfondimenti sul nuovo capitolo della celebre serie Blizzard.