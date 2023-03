Diablo 4 Open Beta: come risolvere i problemi di freeze e crash su PC

Trattandosi di una build non definitiva, quella dell'Open Beta di Diablo 4 potrebbe essere una versione del titolo Blizzard soggetta ad alcune problematiche tecniche. Onde evitare che i giocatori possano rovinarsi l'esperienza per tali motivi, gli sviluppatori hanno stilato un elenco ufficiale di possibili soluzioni per gli utenti PC.

Aggiornate

A provocare i freeze o i crash nell'Open Beta di Diablo 4 potrebbe essere l'assenza dell'ultima versione dei driver per la scheda video o dei più recenti aggiornamenti del sistema operativo. Procedete quindi con l'installazione dei driver nella loro ultima versione e ricercate manualmente gli aggiornamenti del sistema operativo per far sì che vengano scaricati ed installati.

Verificate i file

Tramite l'apposito strumento fornito da Blizzard all'interno del suo Battle.net, potete effettuare una veloce verifica dei file installati. Capita spesso infatti che i problemi riscontrati dai giocatori siano dovuti alla presenza di file corrotti o all'assenza di file specifici: tale problematica, talvolta, non impedisce del tutto l'avvio del gioco ma crea problemi e rovina l'esperienza di gioco. Per eseguire questa particolare azione dovete cliccare sull'icona a forma di ingranaggio accanto al tasto per avviare il gioco e selezionare l'opzione 'Analizza e ripara'. Al resto ci penserà il client.

Assicuratevi che non sia colpa dell'antivirus

Non capita molto spesso, ma in alcune situazioni i problemi dell'Open Beta di Diablo 4 potrebbero essere causati da qualche tipo di interferenza del software di sicurezza. Per verificare che non sia colpa di questi programmi, sarà sufficiente disabilitarlo per qualche minuto e provare ad avviare il gioco, ovviamente evitando qualsiasi azione che possa comportare qualche rischio per il vostro PC nel mentre.

Chiudete le app in background

Fra le problematiche più comuni che causano errori e crash nei giochi troviamo sicuramente le applicazioni attive in background. Che si tratti dei software per acquisire clip e screenshot o per la gestione dei led RGB delle vostre periferiche, provate a chiuderli tutti e a verificare se siano o meno questi la causa dei vostri problemi.

Controllate i requisiti

Il fatto che l'Open Beta di Diablo 4 si avvii sul vostro PC non implica che la macchina che state utilizzando soddisfi tutti i requisiti di sistema minimi. Fate quindi un rapido controllo per verificare che il PC disponga dell'hardware richiesto per far girare in maniera adeguata il gioco.

Ecco di seguito i requisiti minimi dell'Open Beta di Diablo 4:

Sistema operativo: Windows 10 a 64-bit

Windows 10 a 64-bit Processore: Intel Core i5-2500K oppure AMD FX-8100

Intel Core i5-2500K oppure AMD FX-8100 Memoria: 8 GB di RAM

8 GB di RAM Scheda grafica: NVIDIA GeForce GTX 660 oppure AMD Radeon R9 280

NVIDIA GeForce GTX 660 oppure AMD Radeon R9 280 DirectX: Versione 12

Versione 12 Spazio di archiviazione: SSD con 45 GB di spazio disponibile

SSD con 45 GB di spazio disponibile Rete: connessione a banda larga

Reinstallate l'Open Beta

Se nessuno dei consigli di Blizzard dovesse avere un effetto sul funzionamento dell'Open Beta di Diablo 4, non resta che fare un ultimo tentativo, ovvero disinstallare il gioco e procedere nuovamente al download. Non è detto che tale operazione risolva i vostri fastidi, ma è probabile che un'installazione pulita possa avere qualche tipo di effetto.

