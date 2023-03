Diablo 4 Open Beta: dal cucciolo di lupo ai titoli, come ottenere le ricompense gratis

Oltre a rappresentare un'occasione per provare finalmente con mano il titolo Blizzard, l'Open Beta di Diablo 4 tornerà utile agli appassionati dell'action RPG anche per sbloccare alcune ricompense esclusive che si potranno poi utilizzare all'interno della versione finale.

Chiunque avrà accesso anticipato alla versione di test grazie al preorder oppure procederà con il download per provare il titolo nei giorni in cui i server apriranno le porte a tutti i giocatori, a chiunque verrà garantita la possibilità di sbloccare le ricompense esclusive della Beta, così da sfoggiarle nelle modalità online sin dal day one.

Ecco di seguito l'elenco completo delle ricompense e i passaggi da seguire per ottenerle:

Titolo Morto Iniziale/Vittima Iniziale: ottenuto raggiungendo Kyovashad con un personaggio

ottenuto raggiungendo Kyovashad con un personaggio Titolo Pioniere Prematuro/Pioniera Prematura: ottenuto raggiungendo il livello 20 con un personaggio

ottenuto raggiungendo il livello 20 con un personaggio Oggetto cosmetico Sacca del Lupo della Beta: ottenuto raggiungendo il livello 20 con un personaggio

Come potete notare leggendo poco sopra, si tratta di due titoli che probabilmente saranno ben visibili sulla testa del nostro guerriero in ogni momento di gioco e di un elemento cosmetico che potremo posizionare sulle spalle del protagonista. Stiamo parlando della 'Sacca del Lupo della Beta', un cestino di legno nero decorato con quelle che sembrano essere corna di cervo ricoperte d'oro al cui interno riposa beatamente un cucciolo di lupo, avvolto in un lenzuolo di colore rosso.

Per ottenere il titolo sarà necessario raggiungere Kyovashad, probabilmente una fase che segnerà il completamento di circa metà dei contenuti della Beta. Le altre due ricompense, invece, si otterranno al raggiungimento del Livello 20 e, con tutta probabilità, sarà necessario un po' di grinding in giro per il mondo di gioco per poter accumulare sufficiente esperienza.

In attesa di scoprire quanto sarà difficile sbloccare questi oggetti nel gioco finale, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate i requisiti minimi e raccomandati dell'Open Beta di Diablo 4 su PC.