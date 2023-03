Diablo 4 Open Beta: data e ora di ogni comparsa di Ashava, il world boss

La Closed Beta di Diablo 4 è finalmente disponibile e permette sia di godersi le prime fasi dell'avventura che di divertirsi con le funzionalità online. A tal proposito, il team di sviluppo ha svelato ogni singolo dettagli sugli eventi che riguardano il world boss, il quale si potrà affrontare due volte in ogni weekend di Open Beta.

Il nemico in questione prende il nome di Ashava ed è un'enorme creatura che richiede la collaborazione di numerosi giocatori per poter essere sconfitto. Chiunque volesse provare a buttare giù la creatura e a recuperare un bel po' di ricompense, dovrà avviare il gioco in momenti specifici dell'Open Beta, poiché la sua comparsa avverrà ad orari fissi.

Ecco di seguito gli orari italiani in cui sarà possibile affrontare questo pericoloso nemico in giro per la mappa dell'Open Beta di Diablo 4:

Il 18 marzo alle 18:00 e alle 20:00

Il 19 marzo alle 06:00 e alle 08:00

Il 25 marzo alle 18:00 e alle 20:00

Il 26 marzo alle 07:00 e alle 09:00

In attesa di poter scoprire come sarà affrontare un world boss nel titolo Blizzard, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare una guida con tutti i consigli su come muovere i primi passi nell'Open Beta di Diablo 4. Non dimenticate inoltre di dare un'occhiata ai suggerimenti su come risolvere i problemi della Beta di Diablo 4 su PC.