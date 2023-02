Diablo 4, l'Open Beta ha una data! C'è l'accesso anticipato con il preordine

Il preannunciato reveal delle date dell'Open Beta di Diablo 4 si concretizza nella cornice dell'IGN FanFest 2023 con un video ingame confezionato da Blizzard per testimoniare la bontà del motore grafico del nuovo, attesissimo action ruolistico.

Come sottolineano gli stessi sviluppatori della software house di Irvine, il nuovo filmato in cinematica sarà solo uno dei tanti che andranno a caratterizzare le fasi più importanti dell'esplorazione di Sanctuarium, tanto nell'Open Beta quanto nel gioco finale.

I video ingame che imperleranno la trama e le missioni free roaming di Diablo 4 rifletteranno l'evoluzione del proprio alter-ego, dall'abbigliamento indossato agli equipaggiamenti sbloccati: ogni trailer, di conseguenza, sarà unico e contribuirà a rendere ancora più immersiva e 'personale' l'esperienza ludica e narrativa da vivere.

Senza nulla togliere al lavoro svolto da Blizzard per infondere unicità a ogni video in cinematica di Diablo 4, la notizia più importante e attesa dalla community è però quella della data dell'Open Beta. Il trailer dell'IGN FanFest fissa per il 24, 25 e 26 marzo le giornate di 'gioco libero' con la Beta Pubblica di Diablo 4 su PC, PlayStation e Xbox.

Gli acquirenti in preordine di Diablo 4 potranno accedere a una seconda fase di beta testing anticipata che avrà luogo nelle giornate del 17, 18 e 19 marzo. Nel corso dei prossimi giorni Blizzard condividerà tutti i dettagli sui contenuti e sulle attività da svolgere in questa doppia fase di beta testing che precederà il lancio di Diablo 4, previsto per il 6 giugno su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Nel frattempo, vi lasciamo in compagnia del nostro approfondimento sul gameplay di Diablo 4.