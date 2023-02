Diablo 4 Open Beta: data di inizio, come accedere, contenuti, tutto quello c'è da sapere

L'IGN Fan Fest del 18 febbraio ha portato in dote anche l'annuncio dell'Open Beta di Diablo 4. Curiosi di scoprire quando si svolgerà, le piattaforme interessate, i contenuti inclusi e come partecipare? Allora siete capitati nel posto giusto!

Quando inizia

L'Open Beta di Diablo 4 si svolgerà su PC Windows, Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5 e PlayStation 4 nel corso di due differenti weekend.

Accesso Anticipato all'Open Beta (17-19 marzo 2023): sarà riservata a coloro che hanno preordinato il gioco

(17-19 marzo 2023): sarà riservata a coloro che hanno preordinato il gioco Open Beta (24-26 marzo 2023): l'accesso sarà completamente libero.

Cosa include

I partecipanti all'Accesso Anticipato della Beta e all'Open Beta avranno l'opportunità di affrontare le prime fasi dell'avventura di Diablo 4, più precisamente il prologo e l'intero Atto I, e di esplorare nella sua interezza e senza alcun limite la prima zona, le Vette Frantumate. Il level cap sarà fissato a 25, ma l'esperienza non s'interromperà al suo raggiungimento: i partecipanti potranno continuare ad abbattere demoni, affrontare spedizioni e accumulare bottino fino al termine dell'Open Beta.

Blizzard Entertaiment ci tiene a specificare che l'esperienza di gioco non sarà definitiva e che dunque potrebbero essere riscontrati cali di prestazioni, crash improvvisi del gioco e dei server, o elementi di gioco non funzionanti. Ciò non dovrebbe sorprendervi, dal momento che si tratta di una Beta il cui scopo è proprio quello di fornire agli sviluppatori un prezioso aiuto per scovare le problematiche prima del lancio ufficiale di Diablo 4, fissato per il 6 giugno 2023.

Come partecipare

Preacquistando digitalmente una qualsiasi delle edizioni di Diablo 4 otterrete automaticamente l'Accesso Anticipato all'Open Beta sulla piattaforma tramite cui avete effettuato il preacquisto, senza che dobbiate fare altro. Se invece avete optato per il formato fisico, allora dovrete riscattare il codice per l'Accesso Anticipato seguendo queste istruzioni:

Vai su diablo.com/beta e accedi oppure crea il tuo account Battle.net;

Inserisci il codice e seleziona la piattaforma di gioco e la regione (se disponibile) dal menu a tendina;

Per chi gioca su PC, l'account sarà segnato immediatamente per l'accesso;

Per chi gioca su console, sarà inviato un codice specifico della piattaforma scelta per scaricare la beta via e-mail all'indirizzo associato all'account Battle.net quando saremo prossimi all'inizio dell'accesso anticipato.

L'Open Beta sarà invece tranquillamente scaricabile e accessibile da chiunque su tutte le piattaforme di gioco.

Prima della Beta

C'è un altro appuntamento da segnare sul calendario. Alle 20:00 del 28 febbraio andrà in onda su Twitch e YouTube un nuovo Developer Update Livestream. il progettista del mondo Art Peshkov, il capo progettista dei sistemi Meng Song e il direttore di gioco Joe Shely offriranno nuovi dettagli sui sistemi delle Roccaforti, sull'Armature e sull'open beta che prenderà il via dopo qualche settimana.