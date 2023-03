Diablo 4 verso l'Open Beta: l'estetica dark conquista e inquieta nel nuovo trailer

Dopo averci mostrato classi e contenuti dell'Open Beta di Diablo 4, Blizzard ci reimmerge nelle atmosfere gotiche dell'action ruolistico per confezionare un trailer in cinematica che riprende l'estetica dark del prossimo, attesissimo capitolo di Diablo.

Il nuovo filmato live action datoci in pasto dagli autori di Irvine ricostruisce l'eterna battaglia tra il Paradiso Celeste e gli Inferi Fiammeggianti con degli affreschi che immortalano le legioni demoniache di Lilith e i cavalieri chiamati a sacrificare la propria vita per difendere Sanctuarium.

L'estetica dark che caratterizza questo trailer, d'altronde, è la stessa che troveremo addentrandoci nel cuore oscuro dell'open world di Diablo 4 fronteggiando orde di fantasmi, mostri, diavoli, stregoni impazziti e chissà quale altro essere nefasto che proverà a ostacolare il cammino del nostro alter-ego.

La sfida alle legioni demoniache di Lilith riprenderà dal 17 al 19 marzo con l'accesso anticipato alla beta di Diablo 4 per chi ne ha effettuato il preordine, per poi proseguire dal 24 al 26 marzo con l'Open Beta vera e propria. Le porte di Sanctuarium si apriranno ufficialmente il 6 giugno per accogliere tutti i patiti di ARPG su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Nel frattempo, vi lasciamo in compagnia del nostro speciale su Diablo 4 e le impressioni positive sul combat system.