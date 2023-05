Diablo 4, al via l'Open Beta di maggio: PlayStation Italia celebra il Server Slam in video

Con i riflettori mediatici puntati quasi interamente sul lancio di Zelda Tears of the Kingdom, i ragazzi di PlayStation Italia ci ricordano che da oggi, venerdì 12 maggio, è finalmente possibile partecipare al Server Slam di Diablo 4, l'ultima Open Beta che precede l'uscita dell'action ruolistico di Blizzard.

Il video in italiano confezionato dal team PlayStation ci immerge nelle atmosfere da incubo di Sanctuarium per prepararci a questa nuova 'prova su strada' che coinvolge l'utenza PC e console in vista del lancio di Diablo 4, previsto per il sempre più prossimo 6 giugno.

I cancelli di Sanctuarium riapriranno i battenti alle ore 21:00, con l'inizio ufficiale del Server Slam che si terrà fino alla medesima ora di domenica 14 maggio. L'intera fase di test avrà quindi luogo in una sola sessione. Per tutta la durata della prova, i giocatori potranno accedere all'intero set di Classi di Diablo 4 e progredire fino al Livello 20 del proprio guerriero preferito, sia esso il Barbaro, il Tagliagole, il Negromante, il Druido o l'Incantatore.

La beta si svolge nella cornice delle Vette Frantumate, una delle tante regioni da esplorare nell'enorme open world di Diablo 4: i giocatori possono partecipare a un ampio ventaglio di missioni singleplayer e attività multiplayer, ivi compresa la battaglia mortale contro il World Boss Ashava.