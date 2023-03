Diablo 4 Open Beta: orari italiani, quando finisce e come controllare lo stato dei server

La prima fase Beta ad Accesso Anticipato di Diablo 4 si è conclusa nella scorse ore ma non temete perché il gioco Blizzard tornerà con una Open Beta accessibile a tutti il prossimo weekend: ecco le date e gli orari da segnare sul calendario.

La fase Beta Pubblica di Diablo 4 inizia il 24 marzo alle 17:00 e si concluderà il 27 marzo alle 20:00, in entrambi i casi orario italiano. Per questa sessione di prova non avrete bisogno di utilizzare codici di accesso ma vi basterà scaricare il client di Diablo 4 Beta seguendo questi link:

Se avete già partecipato alla Beta in Accesso Anticipato dal 17 al 20 marzo non avrete bisogno di effettuare nuovamente il download ma potrete utilizzare il client già scaricato la scorsa settimana.

Diablo 4 come controllare lo stato dei server

Purtroppo durante la prima Beta i server di Diablo 4 hanno fatto spesso le bizze (ecco come risolvere i problemi di lag e connessione in Diablo 4) ma Blizzard sta lavorando per ottimizzare l'infrastruttura e ridurre al minimo le problematiche durante la seconda fase di test.

Potete comunque controllare lo stato dei server di Diablo 4 su Battle.net o in alternativa su Twitter, in questi casi anche DownDetector si rivela molto utile, tuttavia tramite i canali ufficiali di Blizzard sarete sempre aggiornati su eventuali manutenzioni programmate e server offline.