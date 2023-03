Diablo 4 Open Beta: svelate le possibili soluzioni ai problemi di disconnessione e lag

Come avrete sicuramente notato, il lancio dell'accesso anticipato dell'Open Beta di Diablo 4 è stato accompagnato da un bel po' di problemi tecnici. A tal proposito, Blizzard ha diffuso una serie di consigli che dovrebbero limitare i fastidi dovuti a disconnessioni e lag.

Assicuratevi che Diablo 4 non sia offline

La prima cosa da fare in caso di problemi di connessione ai server dell'Open Beta di Diablo 4 è verificare l'account Twitter ufficiale di Blizzard per essere sicuri che non ci siano problematiche in atto a livello globale. In questi casi, è inutile provare altre soluzioni e l'unico modo per tornare a giocare è attendere che tutto torni a funzionare.

Chiudete le app inutilizzate

Se state giocando la versione PC dell'Open Beta di Diablo 4, potreste provare a chiudere tutti quei processi in background che non sono essenziali per il funzionamento della vostra macchina e che, in qualche modo, potrebbero creare interferenze con la connessione ai server del gioco. Ci stiamo riferendo alle applicazioni relative alla gestione dei led RGB, di tastiera/mouse e tante altre.

Riavviate il modem

Chi sta riscontrando lag o disconnessioni dall'Open Beta di Diablo 4 potrebbe provare il classico riavvio del modem. In questo modo è probabile che, se la causa dei problemi siete voi, tutto si risolva e possiate continuare a giocare senza alcun tipo di fastidio.

Provate una connessione cablata

Se il vostro PC o la vostra console sono connessi al modem in modalità wireless, è probabile che i problemi che state incontrando siano dovuti a qualche tipo di interferenza. Per escludere che sia questa la fonte dei vostri errori, provate a collegare il dispositivo al modem/router con un cavo ethernet e verificate la connessione ai server dell'Open Beta di Diablo 4. Assicuratevi inoltre che non vi siano dispositivi in giro con download o streaming in corso, poiché il flusso di dati potrebbe comportare un evidente rallentamento su tutte le altre periferiche connesse.

Antivirus e driver

I giocatori PC dell'Open Beta di Diablo 4 potrebbero provare anche a disabilitare temporaneamente l'antivirus, ovviamente limitandosi ad avviare il gioco durante questo periodo ed evitando qualsiasi azione possa mettere a repentaglio la sicurezza del PC. In aggiunta, potrebbe essere una buona idea quella di aggiornare i driver della scheda video e le patch del sistema operativo, che in rari casi potrebbero intervenire anche sui problemi di connessione.

Proxy e DNS

A poter sistemare eventuali problemi dell'Open Beta di Diablo 4 nella sola versione PC potrebbe essere la disattivazione dei proxy, ammesso che stiate utilizzando un programma a questo scopo. In alternativa, potreste tentare con una pulizia della cache: per questa operazione è sufficiente aprire il prompt dei comandi di Windows e digitare senza virgolette il comando "ipconfig/flushdns" per poi premere invio ed attendere un messaggio che confermi l'avvenuta operazione.

Se i vostri problemi non riguardano la connessione, vi invitiamo a dare un'occhiata alla nostra guida su come risolvere i problemi di freeze e crash con l'Open Beta di Diablo 4 su PC. Non dimenticate di leggere anche la nostra guida per muovere i primi passi nell'Open Beta di Diablo 4.