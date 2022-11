Diablo 4 e l'open world 'senza confini': massima libertà nelle missioni free roaming

Sullo sfondo dei leak sull'uscita di Diablo 4 ad aprile, Blizzard interviene ai microfoni di IGN.com per descrivere le attività free roaming dell'attesissimo action ruolistico destinato ad approdare (si spera) nel 2023 su PC e console.

Scambiando quattro chiacchiere con Rod Ferguson, i giornalisti di IGN.com hanno offerto al Direttore Generale della serie di Diablo l'opportunità di descrivere la grande libertà concessa ai giocatori nell'esplorazione di Sanctuarium: "Una delle nostre maggiori preoccupazioni, nell'utilizzo del termine 'open world' per descrivere Diablo 4, era quella di aggiungere al gioco un'enorme insegna lampeggiante al neon che potesse indurre le persone a pensare di ritrovarsi davanti un titolo come Zelda Breath of the Wild. Ma questa non è la storia che vogliamo raccontare ai nostri giocatori: Diablo 4 ha un inizio, una parte centrale e una fine, ma ci sono tantissime missioni secondarie e molte cose da fare nel mentre".

Ferguson sottolinea inoltre come "ogni centimetro quadrato del nostro mondo di gioco è costruito per il combattimento. Mentre esplori Sanctuarium, in ogni momento puoi essere attaccato da un mostro ed essere costretto a combattere". A detta di Ferguson, il sistema di Fama su cui si baserà la progressione delle attività free roaming di Diablo 4 consentirà ai giocatori di trovare nascondigli segreti, liberare roccaforti, completare missioni secondarie e scoprire aree aggiuntive in funzione, appunto, del proprio livello.

Il Game Director Joe Shely approfondisce ulteriormente i temi trattati da Ferguson nel descrivere l'open world di Diablo 4 e spiega che "volevamo che tutto il mondo di Sanctuarium potesse offrire delle cose eccitanti da fare e luoghi interessanti da visitare".