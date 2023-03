Diablo 4: un'ora di 'Puppy Cam' con il cucciolo di lupo dell'Open Beta

Le atmosfere infernali dei dungeon dell'Open Beta di Diablo 4 cedono il passo all'adorabile cucciolo di lupo dell'ultimo trailer 'Puppy Cam' pubblicato da Blizzard per 'rilassarci' in vista dell'orrore che ci attende esplorando Sanctuarium nel corso della prossima fase di testing a porte aperte.

Come descritto da Giovanni Panzano nell'approfondimento su come ottenere le ricompense dell'Open Beta di Diablo 4, per poter sbloccare la Sacca del Lupo basterà partecipare alla prossima fase di test e raggiungere il Livello 20 con il proprio personaggio.

I fan vecchi e nuovi di Diablo che si cimenteranno nelle sfide dell'Open Beta avranno perciò modo di ottenere questo speciale cestino di legno nero con tanto di lupacchiotto dormiente. Nel frattempo, Blizzard ci regala un'ora di serenità con l'animazione in loop del cucciolo di lupo, accompagnata dai suoi guaiti e da uno dei tanti brani strumentali della colonna sonora di Diablo 4.

"La tua terribile giornata sta per cambiare drasticamente", recita il simpatico messaggio condiviso sui social da Blizzard per segnalarci la pubblicazione della 'Puppy Cam' di Diablo 4 dedicata, appunto, al cucciolo di lupo da sbloccare nell'Open Beta che si terrà tra il 24 e il 26 marzo. Effettuando il preordine dell'attesissimo ARPG di Blizzard si può accedere in anteprima alla beta nelle giornate del 17, 18 e 19 marzo. Prima di lasciarvi in compagnia del cucciolo di lupo, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it trovate un nostro speciale su Diablo 4 e le impressioni positive sul combat system.