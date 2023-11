Diablo 4: più oro e punti esperienza per tutti, ma solo per un periodo limitato

Nel bel mezzo della Stagione del Sangue di Diablo 4 Blizzard si appresta ad alzare ulteriormente la posta in gioco con l'evento Benedizione della Madre, che per un periodo limitato di tempo permetterà ai videogiocatori di guadagnare oro e punti esperienza più rapidamente rispetto al solito.

Dalle 19:00 di lunedì 20 novembre alla stessa ora di lunedì 27 novembre, i combattenti di Sanctuarium potranno ottenere punti esperienza e oro a un tasso aumentato del 35% (moltiplicativo). Il bonus si applicherà sia al Regno Stagionale che al Regno Eterno e a tutti i Livelli del Mondo, inoltre si accumulerà con gli altri. Blizzard consiglia dunque di abbinarlo agli elisir e all'urna dell'esperienza per massimizzare i PE ottenuti.

Durante i giorni programmati il nuovo dono potrà essere riconosciuto grazie ad una nuova icona di gioco accanto alle pozioni, che indicherà l'aumento del tasso di ottenimento di oro e Punti Esperienza. Si tratterà di un'ottima occasione per scalare i ranghi del Pass Battaglia, avanzare nei Livelli del Mondo e completare il Percorso Stagionale, in modo da farsi trovare preparati per le prove del Mattatoio di Zir, che saranno disponibili per i giocatori di livello 100 a partire dal 5 dicembre e per un periodo totale di sei settimane