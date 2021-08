Diablo 4 e Overwatch 2, quando escono? Activision fornisce nuovi aggiornamenti

Nel corso del suo ultimo incontro con gli azionisti, Activision-Blizzard ha confermato che il Q2 dell'attuale anno corrente si è rivelato estremamente positivo per l'azienda. L'occasione si è rivelata inoltre adatta per diffondere qualche nuovo aggiornamento riguardanti i titoli in via di sviluppo presso Blizzard Entertainment.

Oltre ad aver confermato che Diablo Immortal arriverà soltanto nella prima metà del 2022 e non più entro quest'anno come precedentemente previsto, Activision è tornata a discutere brevemente dello stato dei lavori di Diablo 4. Il nuovo attesissimo hack 'n' slash per PC e console non ha purtroppo ancora una data di lancio ufficiale, tuttavia l'azienda capitanata da Bobby Kotick ha affermato che lo sviluppo ha visto dei significativi progressi negli ultimi tempi. Un dettaglio che era già stato anticipato da alcuni utenti tramite il portale BlizzTrack.com. Il publisher ha inoltre dichiarato che il gioco offrirà contenuti sufficienti per coinvolgere la propria utenza per molteplici anni.

In seguito, è stato affrontato l'argomento Overwatch 2. A seguito dell'abbandono del game director Jeff Kaplan (sostituito da Aaron Keller), i giocatori nutrono dei dubbi circa lo stato di salute del progetto. Stando alle parole di Activision, tuttavia, sembra non nascondersi nulla di particolarmente preoccupante dietro i lavori, dal momento che il team di Blizzard ha raggiunto nelle scorse settimane un importante traguardo interno.

Per aggiornamenti più concreti dovremo insomma attendere ancora un po' di tempo. Nel frattempo, è stato confermato che Call of Duty Vanguard è ancora previsto entro la fine del 2021.