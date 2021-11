Diablo 4 e Overwatch 2 rimandati da Blizzard: usciranno nel 2023?

A margine del suo nuovo report finanziario, Activision-Blizzard ha annunciato di aver rinviato le finestre di lancio di Diablo 4 e Overwatch 2. Entrambi erano in realtà privi di una data precisa, ma l'hero shooter era indicativamente atteso per il secondo trimestre del prossimo anno.

Il presidente di Blizzard Entertainment, Mike Ybarra, si è rifiutato durante la riunione con gli azionisti di fornire ulteriori indicazioni circa l'arrivo sul mercato dei due attesi titoli, ma ha ammesso di ritenere improbabile che possano rientrare all'interno del bilancio finanziario del 2022. Questo ci lascia intuire che sia l'hack and slash, sia l'hero shooter saranno pubblicati con buona probabilità nel 2023 o, nel peggiore dei casi, ancora più in là.

Per quanto sconfortante, la notizia non dovrebbe destare troppa sorpresa alla luce del momento turbolento che la compagnia sta affrontando a seguito delle denunce legali subite e del conseguente addio di numerosi dirigenti della compagnia. La riorganizzazione interna (che include l'avvicendamento tra Luis Barriga e Joe Shely nel ruolo di game director di Diablo 4) ha reso necessario rinviare i due giochi e concedere agli sviluppatori più tempo per confezionare dei prodotti che non solo siano pienamente pronti al lancio, ma che siano anche in grado di intrattenere le rispettive community per lunghi periodi di tempo.