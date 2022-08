Diablo 4: i pareri dei primi tester sarebbero piuttosto positivi

Dopo aver condiviso uno scoop in merito alla cancellazione di un World of Warcraft per dispositivi mobili, Jason Schreier è rimasto in tema Blizzard per fornirci un retroscena sullo sviluppo di Diablo 4.

In vista della pubblicazione fissata nel corso del 2023, gli sviluppatori di Blizzard hanno avviato dei test interni per saggiare la qualità di ciò che hanno prodotto fino ad oggi. I giocatori che stanno avendo l'opportunità di provare Diablo 4 non sono autorizzati a condividere informazioni, immagini o video gameplay, avendo firmato un accordo di non divulgazione, ma per fortuna possiamo contare sul buon Schreier e i suoi numerosi agganci dietro le quinte dell'industria videoludica.

Secondo quanto riportato da Schreier, i pareri dei partecipanti al test sarebbero per la maggior parte positivi: "Ecco a voi un altro piccolo spunto su Blizzard che non ho visto riportato da nessun altro: un po' di persone stanno giocando ad una build preliminare di Diablo 4 grazie ad un alpha test per amici e familiari. I giocatori sono sotto NDA, ma la maggior parte dei pareri che ho sentito sono positivi".

Non potendo saggiare con mano, per il momento dobbiamo accontentarci delle parole di Schreier, ma si tratta sicuramente di un buon segnale per un gioco ancora molto lontano dalla pubblicazione. Blizzard ha ancora un bel po' di tempo per rifinire la sua opera, e da qui in avanti le cose non possono che migliorare.