Diablo 4, parla Blizzard: dalla narrazione al multiplayer, ecco i nuovi dettagli!

Gli ultimi aggiornamenti provenienti da casa Blizzard avevano presentato numerosi dettagli su classi di gioco di Diablo IV: ora, ulteriori informazioni coinvolgono diversi aspetti della produzione.

Tramite un update pubblicato sul proprio sito ufficiale, la software house presenta innanzitutto l'approccio adottato dal team nei confronti della narrazione nel nuovo capitolo della series. Tra gli elementi a cui gli sviluppatori hanno scelto di dedicare la propria attenzione, figura una realizzazione maggiormente dinamica dei dialoghi tra i personaggi.



Questi ultimi verranno resi tramite spostamenti di camera e il ricorso ad animazioni: il livello di dettaglio aumenterà con l'accrescersi dell'importanza della scena rappresentata. Ma non solo, Blizzard ha infatti confermato che Diablo IV potrà contare sulla presenza di cut-scene in tempo reale. Riservate ai momenti principali dell'avventura, mostreranno il protagonista indossare il proprio equipaggiamento e conserveranno le impostazioni grafiche scelte dal giocatore. Alcune immagini d'esempio possono essere visionate in calce a questa news.



Novità anche sul fronte del multiplayer, con Blizzard che evidenzia i differenti approcci adottati per evitare di rendere Diablo IV una sorta di mondo "troppo affollato". Dungeon e momenti chiave della narrazione saranno sempre privati, con accesso riservato al giocatore e al proprio party. Una volta completata la storia principale in una data area, sarà possibile imbattersi occasionalmente in altri utenti. Infine, sarà invece possibile incontrare assembramenti più ampi in aree in cui stanno avendo luogo eventi particolari: qui i giocatori potranno unire le forze per far fronte ad un'orda di cannibali o un demoniaco boss, come ad esempio l'Ashava, mostrato durante la Demo di Diablo IV della Blizzcon 2019.