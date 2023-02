Diablo 4: questo particolare delle cutscene farà la gioia di tutti i fan

Mentre l'attesa per l'Open Beta di Diablo 4 è ormai altissima, il team di sviluppo dell'Action RPG ha svelato di recente una particolare feature del gioco che, con tutta probabilità, renderà felici tutti i giocatori.

Durante un'intervista ad uno dei membri di Blizzard Entertainment in occasione dell'IGN Fan Fest, evento tenutosi lo scorso fine settimana, è stato infatti svelato che tutti i filmati d'intermezzo di Diablo 4 ci permetteranno di osservare in movimento il nostro avatar con tutto il suo equipaggiamento. Vista la presenza di un editor del protagonista e di una miriade di pezzi d'armatura da fargli indossare, sarà quindi un piacere vedere quello stesso eroe nel corso delle cutscene e non un personaggio predefinito. Nel corso del filmato in cui viene rivelata questa specifica feature, possiamo anche vedere in azione la schermata di creazione del personaggio, che sembra avere molte più opzioni rispetto a quelle viste in Diablo Immortal.

Prima di lasciarvi al video, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare tutte le informazioni relative all'Open Beta di Diablo 4, la quale verrà preceduta da una fase di test dedicata esclusivamente a coloro i quali hanno effettuato il preorder del gioco in versione fisica (presso i rivenditori autorizzati ed aderenti alla promozione) o digitale.