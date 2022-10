Diablo 4: partono gli inviti per la Beta dell'Endgame, conferma Mike Ybarra

Con un eloquente messaggio condiviso sui social da Mike Ybarra, il boss di Blizzard Entertainment conferma l'avvenuta partenza degli inviti per partecipare alla fase di beta testing per l'endgame di Diablo 4.

L'immagine pubblicata dallo stesso Ybarra sui social riprende l'ormai iconica figura di Lilith e il messaggio che certifica, appunto, l'invio dei codici per partecipare all'importante fase di Closed Beta incentrata sulle attività endgame di Diablo 4.

I tester dell'attesissimo action GDR di Blizzard avranno così l'opportunità di immergersi nelle atmosfere horror di Sanctuary per partecipare a una serie di attività 'avanzate', prevedibilmente su PC e console con progressione unificata e supporto a cross-play.

Come sempre, la beta non includerà delle anticipazioni sulla trama di Diablo 4 ma si concentrerà esclusivamente sulle sfide da svolgersi una volta completata la campagna principale, in modo tale da offrire a Blizzard tutte le indicazioni per finalizzare i lavori sulla componente endgame del loro kolossal hack'n'slash.

Nelle scorse settimane, gli sviluppatori hanno illustrato alcuni dei contenuti più dirimenti della Closed Beta Endgame di Diablo 4, citando ad esempio l'evento Marea Infernale (delle sfide contro ondate crescenti di nemici), le battaglie free roaming da completare per acquisire Braci (la valuta degli eventi endgame), i Sussurri dei Morti (delle sfide a tempo per potenziare l'equipaggiamento), i Campi dell'Odio (una modalità PvP) e le Spedizioni da Incubo (dei dungeon con modificatori speciali con loot di alto livello).

In attesa di ulteriori dettagli da Blizzard, vi lasciamo in compagnia del nostro speciale su Diablo 4 con il Negromante e le novità di gameplay.