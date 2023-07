Diablo 4, la Patch 1.1.1 già non convince: giocatori divisi sul buff dell'Incantatore

Dopo le accese polemiche scatenate dalla Patch 1.1.0, rea d'aver ridotto il potere d'attacco della classi, reso la progressione più frustrante e complicato le attività end-game, Blizzard s'è rimboccata le maniche nel tentativo di metterci una pezza. Ieri 28 luglio ha dunque annunciato la Patch 1.1.1, ma non tutti sembrano essere convinti.

La Patch 1.1.1 di Diablo 4 mira a ristabilire il potere di tutte le classi, focalizzandosi in particolare su Barbaro e Incantatore. Sondando le reazioni dell'utenza dopo la messa in onda della "Chiacchierata intorno al fuoco" di Blizzard, i nostri colleghi di Dualshockers hanno tuttavia notato che non tutti risultano essere soddisfatti delle modifiche annunciate per l'Incantatore.

Prendiamo in esame il buff ai Glifi, i quali con la Patch 1.1.1 offriranno una riduzione del danno maggiore rispetto al passato (passerà dal 10% al 15% per Reinforce Rare Glyph e Territorial Rare Glyph, e dal 13% al 25% per Warding Rare Glyph). Se sulla carta il buff appare entusiasmante, lo stesso non parrebbe essere alla prova dei fatti. Un giocatore ha fatto notare che queste "riduzioni del danno" funzionano solamente mentre l'Incantatore ha una barriera oppure sta ricevendo dei danni da nemici in fiamme o vulnerabili (in base al tipo Glifo), dunque non da tutti i tipi di nemici e in tutte le condizioni. La Barriera è un attributo legato a determinate abilità e dura solo pochi secondi, dunque non è un'opzione difensiva pura: nel caso dell'Incantatore, la Barriera applica anche lo status Congelamento (con l'abilità Frost Nova, molto utilizzata nell'endgame). Ciò significa che i nemici vulnerabili dello stregone sono anche impossibilitati ad attaccare, dunque la riduzione del danno in questi frangenti è superflua.

Anche se l'Incantatore, per sua stessa natura, non ha bisogno di diventare una sorta di tank, i giocatori del subreddit di Diablo 4 ritengono che abbia dei grossi problemi di sopravvivenza, mancando di vere opzioni difensive e di abilità di crowd control efficaci. A loro parere tali problemi sono quasi impercettibili nella campagna, dove è tranquillamente possibile sacrificare la difesa in favore della potenza, ma diventano palesi nell'endgame, dove l'Incantatore fatica enormemente a rimanere in vita per lunghi periodi di tempo sul campo di battaglia.