Diablo 4, la patch 1.1.1 è qui: le novità introdotte con l'ultimo aggiornamento

Come promesso, Blizzard ha finalmente reso disponibile per il download la patch 1.1.1 di Diablo 4. Si tratta di un aggiornamento particolarmente atteso dai giocatori, in particolar modo da chi desiderava un ribilanciamento di alcuni classi del gioco.

Partiamo dall'Incantatore, che possiede ora una migliore capacità di sopravvivenza nell'end-game, principalmente tramite miglioramenti al Tabellone dell'Eccellenza. Sono state poi modificate alcune meccaniche di classe per allontarasi dall'effetto dei "vantaggi maledetti", ovverosia quando si ottiene del potere aggiuntivo a scapito di altro potere.

Il Barbaro vede invece accelerato il flusso del combattimento nelle prime fasi del gioco essendo aumentata la generazione di furia delle abilità base. Sono inoltre stati incrementati i danni di diversi attacchi, tra cui Doppio Colpo, Strazio Rinforzato e Carica Rinforzata.

Con l'update, gli sviluppatori mirano a migliorare il coinvolgimento e l'entusiasmo nelle fasi di end-game aumentando il drop rate in diverse circostanze di gioco, incrementando il potere degli oggetti unici e rinforzando le configurazioni che non raggiungono un alto livello di potere. Sono inoltre stati diversificati i casi d'uso degli oggetti leggendari e gli altri effetti che risultano fin troppo circostanziali. Tra gli altri cambiamenti da segnalare abbiamo l'aumento della densità dei mostri nelle Spedizioni da Incubo e nella Marea infernale; i boss di livello 35 o superiore ora hanno una probabilità del 100% di rilasciare un oggetto leggendario; i Goblin Predoni di livello 6-14 ora hanno una probabilità aumentata di rilasciare un oggetto leggendario; gli eventi legione ora prevedono ricompense maggiori e assicurano un oggetto leggendario a partire dal livello 35. Per le lunghe patch notes vi rimandiamo direttamente sulle pagine ufficiali di Blizzard.

Diablo 4 si è imposto come il terzo gioco più venduto nel 2023 negli USA.