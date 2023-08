Diablo 4, la patch 1.1.3 è dietro l'angolo: tutte le novità in anteprima

Nella pagina ufficiale dedicata al gioco, Blizzard riepiloga tutti i dettagli della patch 1.1.3 di Diablo 4, anticipando di aver fatto tesoro del feedback dei giocatori per migliorare la loro esperienza. L'aggiornamento arriva a breve su PC, Playstation e Xbox.

Il gioco, infatti, applicherà tutti i cambiamenti previsti dalla patch la prossima settimana, precisamente il 29 agosto, e che aiuteranno i giocatori a ingannare l'attesa che li separa dalla Stagione 2 di Diablo 4.

Quanto a questo aggiornamento specifico, la patch 1.1.3 si pone l'obiettivo di ridurre il tempo in cui un personaggio è afflitto da depotenziamenti, dandone di più per riprendersi dopo averli subiti, un cambiamento pensato soprattutto per i Livelli del mondo più impegnativi. La modifica riguarderà diversi effetti di stato, come la durata dello stordimento degli occhi di serpente dei Nangari.

Verrà variato anche il modo in cui si naviga nel menu di potenziamento dei Glifi con il controller, con l'obiettivo di migliorare l'esperienza utente, e sarà possibile anche trasferire i progressi condivisi relativamente a imprese, trofei e sfide con criteri di sblocco cross-platform.

Infine, è stata data una bella e consueta scrematura ai bug riportati dai numerosi giocatori (basti pensare che Diablo 4 ha registrato 12 milioni di giocatori in soli 3 mesi), sia per quanto riguarda la Stagione degli Abietti che per quel che concerne le dinamiche di gioco e l'interfaccia utente.