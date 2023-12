Diablo 4: la Patch 1.2.3 chiude l'emorragia di bug della Stagione del Sangue

Dopo essersi premurate di introdurre gli Anelli Abietti con la Patch 1.2.2 di Diablo 4, le fucine creative di Blizzard si apprestano a sfornare un nuovo, importante aggiornamento gratuito che promette di apportare tante migliorie e ottimizzazioni alle versioni PC e console del kolossal action GDR.

La patch dicembrina di Diablo 4 punta a rendere ancora più ricca, stratificata e 'stabile' l'esperienza vissuta dagli esploratori di Sanctuarium che si stanno cimentando con le sfide della campagna principale e l'esperienza endgame delle attività legate alla Stagione del Sangue.

Una volta installata, la Patch 1.2.3 consentirà agli utenti di visualizzare in anteprima un elenco completo degli affissi possibili nel menu Incantamento e di ottenere un maggior quantitativo di punti esperienza per i Glifi ottenuti da buona parte delle Spedizioni da Incubo.

Sulla scorta delle indicazioni ricevute dai giocatori, i ragazzi di Blizzard hanno poi provveduto a limitare l'emorragia di bug della Stagione del Sangue con tanti interventi mirati che risolvono le principali problematiche segnalate dalla community. In tal senso è bene citare la chiusura del bug che comportava la scomparsa dei Raccoglitori di Sangue e la risoluzione dei problemi per i mancati progressi dopo l'estrazione dei Semi dell'Odio e l'impossibilità di accedere al Sangue Potente da una Fonte di Sangue.

In calce alla notizia trovate il link al sito ufficiale di Blizzard con l'elenco completo delle migliorie e ottimizzazioni accessibili dal 5 dicembre con la Patch 1.2.3 di Diablo 4 su PC, PlayStation e Xbox. Sempre per il 5 dicembre è previsto il lancio dell'Update 2.1 di Cyberpunk 2077 con la Metro di Night City e l'attesissimo primo trailer di GTA 6 che commenteremo in diretta su Twitch.