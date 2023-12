Diablo 4 Patch 1.2.3, una nuova sfida endgame vi aspetta: il Mattatoio di Zir

Ad animare ulteriormente la Stagione del Sangue ci pensa la nuova Patch 1.2.3 di Diablo 4, finalmente disponibile su tutte le piattaforme. La novità più importante è sicuramente rappresentata dal nuovo Mattatoio di Zir, ma non mancano numerosi bilanciamenti e risoluzioni di problemi. Scopriamo assieme le novità principali.

Indirizzato a tutti coloro che hanno già completato il Percorso Stagionale, Il Mattatoio di Zir è una nuova spedizione di fine gioco nella quale siete chiamati a correre contro il tempo. In questa sfida, posta al livello del mondo IV e descritta come la più ardua della Stagione del Sangue, avete 10 minuti per massacrare abbastanza nemici ed evocare i Cercatori di Sangue finali, che dovrete uccidere per emergere vittoriosi. Dopo aver completato ogni grado del Mattatoio di Zir riceverete una ricetta per creare il Sigillo Forgiato nel Sangue del grado successivo. Il primo grado del Mattatoio di Zir, che ha una difficoltà equivalente a una Spedizione da Incubo di livello 100, sblocca il Glifo unico "Lacrime di Sangue".

La patch 1.2.3 di Diablo 4 ha portato con sé anche qualche novità e bilanciamento. Ora, ad esempio, potete visualizzare in anteprima un elenco completo degli affissi possibili nel menu Incantamento tramite il pulsante Vedi affissi possibili, mentre i punti esperienza dei Glifi ottenuti da buona parte delle Spedizioni da Incubo sono stati aumentati, secondo il seguente schema:

Gradi 1-17: nessun cambiamento

Al grado 30: da 66 a 79

Al grado 50: da 106 a 139

Al grado 75: da 156 a 239

Al grado 100: da 206 a 339

Le novità non si fermano qui, dal momento che si annoverano anche tante. Per queste, data la loro numerosità, vi invitiamo tuttavia a consultare il changelog sul sito ufficiale di Diablo 4